رسميًا.. حجازي يفوز بجائزة لاعب الموسم في وست بروميتش باستفتاء الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الانجليزي بجائزة أفضل لاعب في موسم 2018-2019، المقدمة من الرابطة الرسمية لجماهير النادي.

وحصل أحمد حجازي على تكريم من رابطة جماهير وست بروميتش، وتسلم كأس أفضل لاعب بعدما تفوق على كافة لاعبي وست بروميتش في عدد الأصوات.

شارك أحمد حجازي دفاع وست بروميتش الموسم الحالي خلال 36 مباراة في دوري "شامبيونشب" واستطاع أن يقود الفريق للتأهل إلى مرحلة "بلاي أوف" التي تمنح الفائز بها بطاقة التأهل للدوري الانجليزي.

وسجل أحمد حجازي في الموسم الحالي هدفًا وصنع هدفين واستقبل فريقه 59 هدفًا في 45 مباراة قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.