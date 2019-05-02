مران الزمالك.. عودة أوباما.. وتأهيل حازم وبو طيب وعنتر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته يوم الأحد المقبل أمام نظيره النجم الساحلي التونسي في إياب دور نصف نهائي الكونفيدرالية.

وأدى حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق الأبيض اليوم بالركض الخفيف حول الملعب بناء على البرنامج الذي وضعه له الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس، المدير الفني للفريق.

وكان حازم يعاني من إصابة بمزق في عضلة السمانة تسببت في غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة.

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وكذلك خاض محمد عنتر لاعب الوسط بالفريق تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش تدريب الفريق الأبيض اليوم، في ظل إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وشارك يوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الأمامية.

وأصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في لقاء النجم الساحلي المقبل بالكونفدرالية، بعدما انتظم في التدريبات بصورة طبيعية في حين واصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق أداء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس لتجهيزه للفترة المقبلة.

يُذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت يوم الأحد الماضي قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.