مران الأهلي.. استشفاء للأساسيين.. مروان يكتفي بالجيم.. وجلسات منفردة لرمضان والشحات 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتهم اليوم الخميس على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة النجوم المقبلة بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره النجوم يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت في السادسة و 45 دقيقة مساءً.

وخضع لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس الأربعاء يخضعون لبرنامج استشفائي على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهد المران تدريبات على المساحات الضيقة، كما حرص لاسارتي على عقد جلسات منفردة مع رمضان صبحي وحسين الشحات.

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وحرص المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي على عقد محاضرة في الملعب قبل انطلاق المران لشرح بعض الأمور قبل مواجهة النجوم.

وناقش لاسارتي كافة الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة النجوم القادمة، بجانب الحديث عن أبرز سلبيات وإيجابيات مباراة طلائع الجيش التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين لهدف.

وخاض الثنائي عمرو جمال وأحمد علاء تدريبات في صالة الجيم ثم بعض التدريبات التأهيلية، بينما شارك عربي بدر وأحمد طارق سليمان في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول بعد تصعيدهما، واكتفى مروان محسن بتدريبات في صالة الجيم.

جدير بالذكر أن الأهلي يتقاسم صدارة جدول الدوري المصري مع بيراميدز برصيد 62 نقطة.