تقرير.. من يفوز بالدوري الانجليزي في حالة تساوي سيتي وليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

موسم لحبس الأنفاس، سيتذكره جمهور كرة القدم لسنوات طويلة حيث لأول مرة في التاريخ يخسر فريق بطولة الدوري الانجليزي بالرغم من تجاوزه 90 نقطة.

يلعب مانشستر سيتي وليفربول معركة حامية خلال الموسم الجاري ويتبقى جولتين على تحديد البطل الذي لا يمكن أن نعرف اسمه في حالة فوز ليفربول السبت المقبل على نيوكاسل إلا مع الجولة الأخيرة.

ويلعب ليفربول أمام نيوكاسل خارج الأرض ثم يختتم الموسم على ملعبه أمام ولفرهامبتون، فيما يلعب مانشستر سيتي على أرضه أمام ليستر سيتي، ثم يخرج لمواجهة برايتون خارج الأرض.

لكن في ظل وجود فارق نقطة واحدة بين مانشستر سيتي (92) وليفربول (91) يبدو هناك فرصة للتساوي في النقاط مع نهاية الموسم.

إذا خسر مانشستر سيتي مباراة وتعادل ليفربول يتساوى الفريقين لنبقى أمام إمكانية تحديد البطل من خلال معايير أخرى بخلاف النقاط.

وهناك 3 قواعد في حالة تساوى عدد من الأندية في الدوري الانجليزي، كما يلي:

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1- فارق الأهداف

يمتلك مانشستر سيتي حتى الآن (+68) هدفًا كفارق بين ما سجله من أهداف وما استقبله، وفي المقابل يمتلك يمتلك ليفربول (+64)، أي أن الأفضلية بعد الجولة 36 تصب في مصلحة مانشستر سيتي، لكنه فارق من الممكن تعويضه، مع فرضة أن مانشستر سيتي لابد أن يخسر لقاء ويتعادل ليفربول.

2- الأهداف المسجلة

يتلك مانشستر سيتي أفضلية أيضًا على مستوى الأهداف المسجلة، حيث أحرز 90 هدفًا فيما سجل ليفربول حتى الآن 84 هدفًا.

3- بلاي أوف

يتم الاتجاه إلى لعب مباريات فاصلة في حالة تساوي الفرق في النقاط وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة، ويستخدم ذلك الأمر لتحديد النادي البطل، أو النادي الهابط لدوري الدرجة الأدنى، ومسابقات الاتحاد الأوروبي.