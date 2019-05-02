تعديل موعد مباراة النجوم والأهلي.. والإسماعيلي والاتحاد بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ منة عمر:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة النجوم والأهلي المؤجلة من الجولة 29 للدوري الممتاز، المقرر إقامتها الأحد 5 مايو الجاري.

وبحسب بيان رسمي صادر عن لجنة المسابقات اليوم الخميس سُتقام المباراة في الساعة السابعة مساء بدلاً من الثامنة والربع؛ حيث ستُقام في ستاد بترو سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة جمعهم من 28 مباراة بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز المتصدر بذات الرصيد ولكن بعد خوض 30 جولة، بينما يتذيل النجوم الجدول برصيد 25 نقطة.

وقررت اللجنة إقامة مباراة الإسماعيلي والاتحاد في نفس اليوم، ضمن دور الثمانية لبطولة كأس مصر بدون جمهور، وتقام المباراة في ستاد المقاولون العرب الساعة الخامسة مساء.