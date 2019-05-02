رغم عدم قيده.. مؤمن زكريا يشارك في تدريبات الأهلي

انتظم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في برنامج تأهيلي، على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
ويؤدي لاعب الأهلي البرنامج التأهيلي تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال بالجهاز الفني.
وكان مؤمن قد فسخ إعارته مع نادي أحد السعودي بعدما انتقل إليه في يناير الماضي، ثم عاد للانتظام في تدريبات الأهلي، ولا يحق له المشاركة في المباريات لعدم قيده في قائمة الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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