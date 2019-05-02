ريفالدو: ليونيل ميسي لن يتكرر

اعتبر قائد برشلونة السابق ريفالدو إن النادي الكاتالوني لن يحظى مرة أخرى بلاعب مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال تاريخه.

وقال ريفالدو عقب أداء “البرغوث” أمام ليفربول: “لا أعتقد أن برشلونة سيحظى طوال تاريخه بلاعب مثل ميسي، إنه فريد وأفضل لاعب في العالم”.

وتوقع أن يحصد ميسي كل الجوائز الفردية هذا الموسم.

وقال: “بصراحة لا أرى أحد هذا الموسم قادر على أن ينتزع جوائز فردية من أفضل لاعب في الكوكب، ونحن لا زلنا في مايو (أيار) ولكنه سيفوز بكل شيء: الكرة الذهبية وجائزة فيفا لأفضل لاعب”.

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وأشار إلى أن ميسي كان حاسماً في أوقات مهمة بالموسم.

وقال: “إنه يسجل أهدافاً حاسمة للفوز بالدوري والوصول لنهائي الكأس وتقريباً نهائي التشامبيونز، هذا ما يجعله بارزاً بشكل أكبر”.

وأعرب ريفالدو عن اعتقاده بأن ليفربول لن ينتفض في الإياب من الثلاثة أهداف التي سكنت شباكه في كامب نو، ولكنه حذر من التراخي أمامه لأن الريدز “فريق كبير في ملعبه”.

وعن مواطنه كوتينيو الذي تعرض لصافرات الاستهجان من جماهير البرسا، قال: “يبدو أنه ليس لديه الثقة لإظهار أفضل ما لديه، من الصعب تبرير ما يحدث، كلنا نعرف أن كوتينيو لاعب كبير، ولكن عليه أن يتكيف على الواقع الجديد في أسرع وقت ممكن، لو فعل ذلك، سيكون حاسماً للغاية مثل ميسي أو سواريز”، مبدياً ثقته في أنه سيتجاوز هذا الوضع.