طبيب بورتو يبلغ كاسياس أسوأ خبر يمكن أن يسمعه طوال مسيرته

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، إيكر كاسياس، لن يستطيع مواصلة مسيرته في ملاعب كرة القدم، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وقال مصدر إن إدارة النادي البرتغالي تعتقد عدم قدرة إيكر كاسياس على العودة إلى ملاعب كرة القدم، بعد أن تم تشخيص حالته على أنها احتشاء في عضلة القلب، لكنه سيعود إلى الحياة الطبيعية.

وقال أنطونيو كوربالان، طبيب بورتو، لتليفزيون “TVE”: “من المستحيل عمليا أن يلعب بكامل لياقته، لن يتمكن من ذلك. يمكنه العودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن ليس كرة القدم”.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مسيرة الحارس الإسباني البالغ من العمر 37 عاما بعد محادثات معه، وفحص ردود فعل جسمه على النشاط البدني.