أحمد حجازي يحقق أول لقب شخصي في رحلته الاحترافية

تمكن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف وست بروميتش الإنجليزي، الذي يلعب في دوري البطولة الإنجليزية "شامبيونشيب"، من تحقيق جائزة خلال مشاركته مع فريقه الموسم الحالي.
وحسبما أعلن نادي وست بروميتش عبرموقعه الرسمي، فقد حصل حجازي على جائزة الجمهور لأفضل لاعب في الفريق عن الموسم الحالي.
وصرح وست بروميتش "قدم نادي الداعمون الرسميون جائزة سنوية لأفضل لاعب
وشارك أحمد حجازي في عدد كبير من مباريات فريقه الموسم الحالي، وقاده حتى تمكن من الوصول للمركز الرابع في جدول الترتيب، ليضمن المشاركة في التصفية المؤهلة للدوري الانجليزي الممتاز.
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