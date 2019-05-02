أحمد حجازي يحقق أول لقب شخصي في رحلته الاحترافية

تمكن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف وست بروميتش الإنجليزي، الذي يلعب في دوري البطولة الإنجليزية "شامبيونشيب"، من تحقيق جائزة خلال مشاركته مع فريقه الموسم الحالي.

وحسبما أعلن نادي وست بروميتش عبر

موقعه الرسمي، فقد حصل حجازي على جائزة الجمهور لأفضل لاعب في الفريق عن الموسم الحالي.

وصرح وست بروميتش "قدم نادي الداعمون الرسميون جائزة سنوية لأفضل لاعب

في الموسم ، حيث تلقى المدافع المصري الدولي أحمد حجازي ترحيباً حاراً لأنه جمع الكأس".

وشارك أحمد حجازي في عدد كبير من مباريات فريقه الموسم الحالي، وقاده حتى تمكن من الوصول للمركز الرابع في جدول الترتيب، ليضمن المشاركة في التصفية المؤهلة للدوري الانجليزي الممتاز.