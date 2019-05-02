إنجاز كبير لبطلات الجمباز الإيقاعي بنادي وادي دجلة

حققت بطلات الجمباز الإيقاعي بنادي وادي دجلة إنجازاً كبيراً بعد أن نجحوا في التأهل لبطولة العالم الأولي للناشئات والتي تستضيفها موسكو. ويضم فريق وادي دجلة كلا من : مريم خالد وفريدة أشرف و جنا هشام، ولمار شهاب، وملك تامر . أشرف و جنا هشام، ولمار شهاب، وملك تامر . وفي ذات الإطار حققت حبيبة مرزوق المركز الأول في تصفيات الدرجة الأولي المؤهلة لبطولة العالم للجمباز والتي تقام في باكو عاصمة أذربيجان سبتمبر المقبل . ويضم الجهاز الفني لوادي دجلة كلا من : هايدي سلامة رئيس الجهاز، وتاتيانا اندرفا المدير الفني للفريق، ووفاء حسن مدرب عام، وسلمي الريدي ، وماجد حلمي مدرب البالية .

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