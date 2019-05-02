تشكيل التعاون أمام الاتحاد .. تاوامبا في الهجوم

أعلن المدير الفني بيدرو ايمانويل عن تشكيل التعاون أمام الاتحاد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر ، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب استاد الملك فهد الدولي بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. الدولي بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وجاء تشكيل التعاون أمام الاتحاد كالآتي : حراسة المرمى: كاسيو خط الدفاع: إبراهيم الزبيدي – متعب الفرج – طلاع عبسي – مدالله Advertisements العليان خط الوسط: ساندرو مانويل – ريان الموسى – سيدريك أميسي – هيلدون راموس الهجوم: نيلدو بيترولينا - تاوامبا يذكر أن فريق التعاون تأهل إلى نهائي البطولة على حساب فريق الهلال بعد الفوز عليه بخماسية دون رد في مباراة من العيار الثقيل والتي جمعتهما بالدور قبل النهائي.

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