بالصور.. انتهاء تصفيات اختيار منتخب التايكوندو للناشئين استعدادا لبطولة العالم

انهى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم التصفيات النهائية لاختيار منتخب مصر للناشئين أولاد وبنات.

واختارت الأجهزة الفنية عناصر المنتخب من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في أوزباكستان أغسطس

المقبل.

من جانبه كشف أحمد سلطان عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والقائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد عن أن نظام التصفيات اعتمد على اختيار صاحب

المركز الأول والثاني في كل ميزان بالنسبة للأولاد والبنات، على أن تقام بينهم مرحلة أخرى من التصفيات خلال معسكر المنتخب الذي سيستعد خلاله للبطولة.

وأوضح سلطان أن المعسكر سينطلق قبل موعد البطولة بشهر ونصف والتي من المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل.

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