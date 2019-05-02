انهى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم التصفيات النهائية لاختيار منتخب مصر للناشئين أولاد وبنات.
واختارت الأجهزة الفنية عناصر المنتخب من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في أوزباكستان أغسطسالمقبل.
من جانبه كشف أحمد سلطان عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والقائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد عن أن نظام التصفيات اعتمد على اختيار صاحب
وأوضح سلطان أن المعسكر سينطلق قبل موعد البطولة بشهر ونصف والتي من المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انتهاء تصفيات اختيار منتخب التايكوندو للناشئين استعدادا لبطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.