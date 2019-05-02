تشكيل الاتحاد أمام التعاون بنهائي كأس الملك .. بريجوفيتش في الهجوم

أعلن المدير الفني خوسيه لويس سييرا عن تشكيل الاتحاد أمام التعاون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر ، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب استاد الملك فهد الدولي بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام التعاون كالآتي :

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: العمار .. عسيري .. كوستا .. سعود

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خط الوسط: فهد المولد .. كريم .. سانوجو .. كارلوس .. رودريجيز

خط الهجوم: بريجوفيتش

وتواجد على مقاعد البدلاءكل من

: رومارينهو ، عساف القرني ، جمال باجندوح ، محمد ريمان ، خالد السميري ، عبدالعزيز البيشي ، جابر عيسى ، عبدالعزيز العرياني.

يذكر أن فريق الاتحاد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب فريق النصر بعد الفوز عليه بنتيجة 4-2 في المباراة المثيرة والتي جمعت بينهما في المربع الذهبي.