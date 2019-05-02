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تشكيل الاتحاد أمام التعاون بنهائي كأس الملك .. بريجوفيتش في الهجوم

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أعلن المدير الفني خوسيه لويس سييرا عن تشكيل الاتحاد أمام التعاون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر ، 8:30 مساءً بتوقيت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام التعاون كالآتي :

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: العمار .. عسيري .. كوستا .. سعود

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خط الوسط: فهد المولد .. كريم .. سانوجو .. كارلوس .. رودريجيز

خط الهجوم: بريجوفيتش

وتواجد على مقاعد البدلاءكل من

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: رومارينهو ، عساف القرني ، جمال باجندوح ، محمد ريمان ، خالد السميري ، عبدالعزيز البيشي ، جابر عيسى ، عبدالعزيز العرياني.

يذكر أن فريق الاتحاد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب فريق النصر بعد الفوز عليه بنتيجة 4-2 في المباراة المثيرة والتي جمعت بينهما في المربع الذهبي.

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