بالصور- بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد الصقر أحمد حسن

احتفل نادي بيراميدز بعيد ميلاد أحمد حسن عميد لاعبي العالم والمشرف على الكرة بالنادي على هامش تدريبات فريق الكرة. فريق الكرة. ويحتفل الصقر اليوم بعيد ميلاده حيث يعتبر واحدا من أبرز علامات كرة القدم في تاريخ الكرة المصرية. وهنأ اللاعبون والجهاز الفني والإداري، المشرف على الكرة حيث يستعد الفريق للقاء المصري في الدوري يوم الأحد المقبل. Advertisements

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