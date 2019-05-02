النجم الساحلي يوفر وسائل نقل لجماهير الفريق لمباراة الزمالك

قررت إدارة النجم الساحلي، اليوم الخميس، توفير وسائل نقل لجماهير الفريق، التي ستحضر مباراة إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، الأحد المقبل، أمام الزمالك .

وقالت إدارة النادي التونسي، في بيان: "حرصا من هيئة النجم الرياضي الساحلي، على

ضمان راحة الجماهير التي ستحضر لتشجيع الفريق، وبعد جلسة عمل مع مسؤولي شركة النقل بالساحل، مشكورين على تفهمهم، قرروا تخصيص رحلات من مدينة سوسة إلى بقية مدنالساحل، بعد نهاية المباراة".

وتابع البيان: "وذلك لتمكين الجمهور من العودة إلى منازلهم، في ظروف طيبة، بينما تقوم الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بمساعيها مع إدارة مترو الساحل، من أجل تأمين رحلات بعد المباراة".

وكان الزمالك فاز فى لقاء الذهاب على حساب النجم الساحلى بهدف دون رد .