اختار نور عطية المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة سيدات 9 لاعبات من الأهلى للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لبطولة افريقيا. استعداداً لبطولة افريقيا. وضمت القائمة اللاعبات: معد : شروق فؤاد مركز 2 : اية الشامي Advertisements مركز 3 : فريدة العسقلاني - مريم متولي مركز 4 : نهلة سامح - سارة أمين - رحمة حسن - مايا ممدوح الليبرو : مريم مصطفي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب سيدات الكرة الطائرة يضم 9 لاعبات من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.