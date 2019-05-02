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26 لاعباً في معسكر المصري بالإسماعيلية استعداداً لبيراميدز

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أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ اليوم بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية والذي يستعد الفريق من خلاله لمباراته المؤجلة من الجولة الثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره بيراميدز والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء

الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة 26 لاعباً هم : أحمد مسعود ، محمود السيد ، الناشئ محمد شحاتة لحراسة المرمى.

أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ،مصطفى طيارة ، كريم العراقي ، محمد شطة ، الحسيني

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سمير ، الناشئ حسام أشرف لخط الدفاع.

عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، عبد الله بيكا ، اسلام عيسى ، محمد جابر ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد ، حسين رجب ، محمد جريندو ، اسلام عطية ، ايزيكال باسي لخط الوسط.

محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.

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