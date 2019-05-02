تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد اليد

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة المهندس هشام نصر، وقرر المجلس:

- الموافقة على مشاركة منتخب الشباب مواليد ١٩٩٨ في بطولة العالم المقرر إقامتها في اسبانيا خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٨ يوليو المقبل.

- الموافقة على مشاركة منتخب الناشئين في بطولة العالم المقرر إقامتها في مقدونيا خلال

الفترة من ٥ إلى ١٩ أغسطس المقبل.

- الموافقة على مشاركة الحكمين محمود البلتاجي وناصر حمدي في برنامج تدريب الحكام الدوليين في جورجيا خلال الفترة من ٦ إلى ١٧ يونيو المقبل.

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- الموافقة على مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة اليد للتنسيق بشأن حضور

السيد/ رامون جاليجو إلى القاهرة لإلقاء محاضرات تثقيفية للحكام المصريين خلال الفترة من ٣ إلى ٩ سبتمبر المقبل.

- الموافقة على مشاركة منتخب الناشئات مواليد ٢٠٠٢ في البطولة الإفريقية رقم ١٥ المقرر إقامتها في النيجر خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٥ سبتمبر المقبل.

- الموافقة على سفر المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد إلى سويسرا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي خلال الفترة من ٢ إلى ٥ يوليو المقبل.