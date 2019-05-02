اونلاين | في الشبكة حصري WON مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون مباشر في نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين اليوم 2/5/2019

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نقدم لكم بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين لكرة القدم موسم 2018/2019، وصلنا إلى نهائي بطولة الكأس، بعد سلسلة طويلة من المباريات، يدخل اليوم نادي الاتحاد المباراة وعينه على الكأس، وذلك لمصالحة جماهيره على الأداء السيء جدا في بداية الموسم، والذي وضعه في ترتيب متأخر تماما في جدول الدوري، وهو أمر غير معتاد على نادي بشعبية نادي الاتحاد، على الجانب الاَخر نادي التعاون المنتشي بالفوز على نادي الهلال في مباراتين متتاليتين وذلك في بطولة الكأس أولا، ثم في بطولة الدوري، ولذلك معنويات فريق التعاون عالية جدا، وطمحوهم بالفوز بكأس البطولة متزايد للغاية، خاصة أنها تعتبر بطولة قوية ومهمة في المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 2/5/2019

تقام مباشر مباراة الاتحاد والتعاون اليوم على ملعب استاد الملك فهد الدولي، وهو الملعب المخصص لنادي الشباب والمنتخب السعودي، يتسع هذا الملعب إلى 70 ألف متفرج ومشاهد، يقع الملعب في مدينة الرياض بالسعودية، المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مع بعضهم البعض كانت في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن بالنظر إلى مباراة الدور الأول، انتهت المباراة وقتها بفوز نادي التعاون بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، سجل وقتها لنادي التعاون جهاد الحسين هدفين وسجل ليندر تاوامبا وعبدالفتاح آدم وهيلدون أوجوستو لكل منهم هدف وحيد، وسجل لنادي الاتحاد فهد مساعد المولد هدفين والهدف الثالث سجله اللاعب عبدالعزيز العرياني.

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مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في كأس الخادم الحرمين الشرفين

تقام مباشر مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الخميس 2 من مايو الجاري، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر (19:45)، التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية (20:45)، تذاع المباراة على كوكبة من القنوات أبرزها السعودية الرياضية ودوري بلس وقناة أبو ظبي الرياضية، حيث ستكون متاحة تحديدا على:

KSA Sports 1 HD وKSA Sports 2 HD بتعليق كل من فهد العتيبي وفارس عوض وعبد الله الحربي وسمير المعيرفي.

أبوظبي الرياضية HD 1، بتعليق كل من علي سعيد الكعبي وعامر عبدالله.

Dawri Plus 1 HD وDawri Plus 2 HD، بتعليق كل من عيسى الحربين وجعفر الصليح.