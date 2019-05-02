اونلاين | مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر KSA Sports

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الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت، وبلغ اتحاد جدة النهائي بعدما تمكن من إقصاء النصر في قبل النهائي بنتيجة 4-2 في الاشواط الإضافية، فيما تأهل التعاون بعد الهزيمة الساحقة التي لقنها للموج الأزرق الهلالي بخماسية نظيفة، وستنطلق مشاهدة مباراة التعاون والاتحاد اليوم في الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت الرياض، وسيُذاع اللقاء مباشرة من خلال قناة KSA Sports HD و DawriPlus بتغطية شاملة.

مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر الاسطورة، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة تحكيمياً إلى طاقم أرجنتيني مكون من نيستور بيتانا حكم ساحة، ويعاونه كلاً من هيرنان مايدانا وهوان بيلاتي، أما الحكم الرابع فسيكون فرناندو إيتشينكي، ونوفر النقل الحي السريع مشاهدة الاتحاد والتعاون مباشر كورة لايف اون لاين.

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