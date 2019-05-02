اونلاين | مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر (تغطية مباشرة) al ittihad vs al taawon

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بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون يلا شوت Kora star كورة ستار الاسطورة رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر كورة اون لاين الاتحاد بث مباشر بدون تقطيع يوتيوب، في مباراة كبيرة ومنتظرة هى لقاء نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين والتي دائما ما تجذب أنظار الجماهير السعودية والعربية أيضا يحتضن ملعب الملك فهد الدولي فريقي التعاون والاتحاد في مواجهة لا تقبل القسمة مطلقا على اثنين بل لابد من بطل واحد فمن سيكون له الكلمة في نهاية اليوم ويحتفل مع أنصاره رافعاً الكأس.

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رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر كورة لايف kora live بث مباشر الاتحاد والتعاون يلا شوت الاسطورة الاتحاد بث مباشر كورة ستار كأس الملك لايف، تنطلق مباراة النهائي اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة وتذاع عبر عدد من القنوات بنخبة مميزة من كبار معلقي الوطن العربي، حيث يقوم فهد العتيبي وفارس عوض وعبدالله الحربي بالتعليق الصوتي على قنوات ksa sport المتعددة، وأيضا علي سعد الكعبي على قناة أبوظبي الرياضية.

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يلا شوت بث مباشر الاتحاد والتعاون اليوم كأس الملك yalla shoot مشاهدة مباراة الاتحاد مباشر اليوم بث مباشر الاتحاد كورة اون لاين الاسطورة، وتحدث رئيس نادي اتحاد جدة “لؤي ناظر” عن اللقاء مؤكدا أنه طالب لاعبيه باحترام المنافس العنيد الذي يحقق نتائج تدل على قوته، ولكن بالرغم من هذا فانه يثق في لاعيبه أشد الثقة وسيكونون على الموعد لتقديم مباراة كبيرة تنتهي صافرتها باعلان الاتحاد بطلاً لكأس الملك فقد طالب اللاعبين بأن تكون البطولة للعام الثاني على التوالي هدية الجمهور.

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سيتم اضافة البث قبل اللقاء

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وأكد التشيلي سييرا مدرب نادي الاتحاد أمس في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء جاهزية اللاعب الكبير والهداف فهد المولد لمباراة اليوم متحدثا عنه أنه يستمر في تقديم مستويات عالية جدا وغير طبيعية في الشق الهجومي والدفاعي وهو ما عرضه للشد العضلي.

ويسعى التعاون اليوم لاحراز بطولة يزاحم بها الرائد على زعامة القصيم حيث سبق للسكري الوصول للمباراة النهائية مرة وحيدة في موسم عام 2015 عندما التقى مع النصر ولكن العالمي نجح في احراز اللقب حينها