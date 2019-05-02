اونلاين | HD دوري بلس كأس خادم الحرمين الشريفين مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر اليوم 2-5-2019 كأس خادم الحرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD دوري بلس كأس خادم الحرمين الشريفين مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر اليوم 2-5-2019 كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع سوياً مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يستضيف اليوم استاد الملك فهد الدولي مباراة الاتحاد والتعاون وذلك ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مباراة منتظرة وهامة للغاية لعشاق الكرة السعودية بالتأكيد ولكن ما جعل هناك أهمية كبري بالنسبة لمواجهة اليوم هو تحقيق التعاون الصعود علي حساب الهلال بخماسية نظيفة في مفأجاة غير متوقعة علي الأطلاق أيضا ما يزيد من أهمية اللقاء الموسم الكارثي بالنسبة لفريق الاتحاد السعودي والذي يبحث عن مواصلة جمهورة بحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الثاني علي التوالي.

التعاون سيخوض مواجهة اليوم بروح معنوية عالية وثقة كبيرة وذلك بعدما أن تأهل لنهائي علي حساب الهلال بأريحية كبيرة ولكن التعاون قد خاض مواجهة بالدوري أمام الهلال قبل لقائة الليلة وقد واصل التفوق بثنائية علي حساب الهلال بذلك يعزز من فرصتة في المنافسة علي التواجد ضمن المربع الذهبي وليس ذلك فقط ولكن قد ينافس علي المركز الثالث حيث أن الفارق النقاطي بين الشباب والتعاون نقطة وحيدة فقط.

وقد خاض التعاون لقائة أمام الهلال بقيادة مديرة الفني البرتغالي الشاب بيدرو ايمانويل بالشكل الخططي 4-2-3-1 وقد بدأ اللقاء بالأستحواذ علي الكرة من جانب الهلال ولكن بعد مرور أول ربع ساعة من بداية اللقاء نجح التعاون في الأستحواذ علي منتصف الميدان وقد شكل خطورة ولم يكن أستحواذ التعاون علي الكرة سلبي علي العكس فقد هدد مرمي الحارس علي الحبسي حتي أن تمكن اللاعب البرازيلي ساندرو مانويل من ترجمة هذة السيطرة إلي هدف التقدم بالدقيقة التاسعة عشر.

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خطورة التعاون ليس من خلال الأعتماد علي الثلاثي الهجومي فقط ولكن المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل يعتمد في الجانب الهجومي علي إنطلاقات الظهير الأيسر ابراهيم الزبيدي الذي يعتبر من أهم أسباب تحقيق أنتصارة التاريخي علي حساب الهلال بالدور ربع النهائي ويعتبر من أبرز نقاط قوة فريق التعاون اللاعب البوروندي سيدريك أميسي الذي يعتبر العنصر الأهم والأخطر في الخط الأمامي لفريق التعاون بالإضافة إلي الجناح الأيسر البرازيلي نيلدو بيترولينا.

هدف التعاون الثاني - أسيست إبراهيم الزبيديهدف التعاون الثاني – أسيست إبراهيم الزبيدي

المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل من المتوقع أن يعتمد علي التشكيل ذاتة الذي خاض بة مواجهة الهلال بالدور نصف النهائي بالإخص أن مواجهة اليوم لن تكون مختلفة بصورة كبيرة عن مواجهة الهلال حيث سيعتمد المدرب البرتغالي علي الثلاثي الأمامي المعتاد مع إعطاء حرية هجومية للظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي والأعتماد علي عبدالفتاح آدم وسيدريك أميسي بالإضافة إلي اللاعب البرازيلي نيلدو بيترولينا كجناح أيسر.

علي الجانب الأخر سيخوض الاتحاد مواجهة اليوم ويأمل أن يواصل في تحقيق نتائجة المميزة تحت قيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي نجح في إنقاذ الإتحاد من شبح الهبوط حيث أن الإتحاد حالياً يحتل المركز الحادي عشر ,نتائج الإتحاد الرائعة خلال الفترة الأخيرة لم تأتي بمحض الصدفة بالإخص أن الاتحاد نجح في تحقيق أنتصار غير متوقع علي النصر وأيضا نجح في خطف نقطة التعادل أمام لوكوموتيف طشقند بالجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أسيا اللقاء الذي أقيم علي ملعب لوكوموتيف لتزيد من أمال الإتحاد في التأهل لدور ثمن النهائي.