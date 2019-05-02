اونلاين | رابط KSA أتش دي السعودية مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر اليوم الخميس 02/05/2019 نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط KSA أتش دي السعودية مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر اليوم الخميس 02/05/2019 نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الإتحاد والتعاون مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع يستضيف نادي الإتحاد السعودي نظيره التعاون مساء يوم الخميس الموافق 2 مايو وذلك ضمن في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي، يدخل التعاون المنتشي بالفوز على نادي الهلال السعودي بركلات الترجيح وفي الجانب الأخر نادي الإتحاد الذي استفاق في نهاية المطاف ويريد أن يحقق لقب من أجل إنقاذ الموسم.

رابط يوتيوب بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون اون لاين، تأهل نادي الإتحاد السعودي إلى المباراة النهائية بعد أن تغلب على نادي النصر متصدر الدوري السعودي في نصف النهائي بنتيجة (4-2)، وجدير أن نادي الإتحاد الملقب بنادي (النمور) في السعودي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وأصبح الأن في منطقة دافئة بعيد عن الهبوط ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة وأصبح من الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي الموسم المقبل.

بطاقة مباراة الإتحاد Vs التعاون

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