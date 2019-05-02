رياضة | تشكيل الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لويس سييرا مدرب اتحاد جدة وبيدرو إيمانويل المدير الفنى لفريق التعاون عن تشكيل فريقيهما لخوض المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، فى المباراة التى ستقام على ملعب "الملك فهد الدولى" بالعاصمة السعودية الرياض. وجاء تشكيل الاتحاد: حراسة المرمى: فواز القرنى Advertisements خط الدفاع: سعود - دا كوستا - عسيرى - العمار خط الوسط: الأحمدى - سانوجو - فيلانوفا خط الهجوم: رودريجيز - المولد - بريجوفيتش بينما تشكيل التعاون: كاسيو- الزبيدي- متعب- عبسي- العليان- ساندرو- الموسى- أميسي- راموس- تاوامبا- بيترولينا.

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