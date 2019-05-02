رياضة | أحمد حجازي يتوج بجائزة أفضل لاعب مع وست بروميتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي يتوج بجائزة أفضل لاعب مع وست بروميتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم، الخميس، عن فوز أحمد حجازى مدافع منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في الفريق هذا الموسم.

ذكر الموقع الرسمي لنادي وست بروميتش ألبيون، أن أحمد حجازي تم اختياره أفضل لاعب هذا الموسم بعدما تفوق في الاستفتاء الذي تم طرحه لإختيار الأفضل.

ويستعد وست بروميتش ألبيون للمشاركة في دورة "البلاي أوف" المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي تضم 4 أندية.