رياضة | نجم ليفربول يوجه رسالة قوية إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يوجه رسالة قوية إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الاسكتلندى أندى روبرتسون الظهير الأيسر لنادى ليفربول الإنجليزى، عن خسارة فريقه الفادحة أمام فريق برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب "كامب نو".

وقال "روبرتسون" في تصريحات صحفية: "منذ بداية الشوط الثانى سيطرنا على الأمور، قابلتنا صافرات جماهيرهم، قبل أن يأتى ثانى الأهداف بضربة حظ، لدينا ما نفكر فيه طوال الليل، لكننا نركز وأتمنى أن نعدل النتيجة فى لقاء العودة".

وأضاف: " نركز حاليًا على مواجهة نيوكاسل يونايتد، السبت المقبل، فى الدورى الانجليزي".

واختتم تصريحاته: " حن ليفربول ونقاتل لأجل كل شئ، لدينا 3 مباريات فى الموسم أتمنى أن تصبح 4، سنقدم كل ما لدينا فيها جميعًا".