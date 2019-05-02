رياضة | أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن مباراة ليفربول وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن مباراة ليفربول وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر ستيف ماكمانمان أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل حول مباراة الريدز أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال ستيف ماكمانمان في تصريحات له :" كلوب طلب من اليسون التحرك من مرماه باتجاه منطقة جزاء برشلونة مع نهاية المباراة".

وتابع أسطورة الريدز :" المفاجأة أن أليسون رفض، ورغم إصرار كلوب على مشاركته بالركنية لكن كان الجواب دائمًا من الحارس بالرفض".

وشهدت مباراة برشلونة والريدز ركلة ركنية لصالح ليفربول في الدقيقة الأخيرة من اللقاء من الجبهة اليمنى، وكان يريد المدرب الألماني من حارسه البرازيلي المشاركة بها ربما يساعد زملاءه في تسجيل هدف مهم في شباك برشلونة؛ ولكنه رفض.