رياضة | ننشر كواليس صلح التليفونات وبنى سويف بحضور شوبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر كواليس صلح التليفونات وبنى سويف بحضور شوبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت جلسة صلح بين مسؤولو تليفونات بنى سويف ونادى بنى سويف بحضور أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وذلك بمقر اتحاد الكرة المصرى .

وخلال الاجتماع الذى شهد حضور المهندس أحمد سعد تمساح عضو مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف وابو العينين شحاته المدير الفنى السابق للاليفونات، واحمد شعبان المدرب العام وعصام متولى المدير الإدارى للفريق وعادل رياض وأيمن محفوظ بجانب مسؤولي مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على محمد سليم رئيس النادى .

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وقال أبو العينين شحاته المدير الفنى لتليفونات بنى سويف فى تصريحات خاصة ل " الخليج 365 الرياضى " : بناء على دعوه المهندس احمد سعد عضو مجلس اداره نادى تليفونات بنى سويف ودعوه احمد شوبير نائب رئيس مجلس اداره اتحاد الكره لعقد جلسه تصالح داخل الاتحاد المصرى لكره القدم بين الاشقاء نادى بنى سويف الرياضى وبحضور الحاج سعد ابو صندوق رئيس نادى الرجاء والحاج سعد الصباحى والدكتوره دينا الرفاعى عضو مجلس اداره اتحاد الكره.

تم اعتذار نادى بنى سويف ونحن قبلنا الاعتذار من اخوه واشقاء محترمين ليس لهم اى ذنب فيما حدث فشكرا لكل من سعى لهذا التصالح .

وكانت مباراة تليفونات بنى سويف وبنى سويف قد شهدت حدوث العديد من الأحداث والمشاحنات مما دفع مسوؤلى الجبلاية للتدخل.