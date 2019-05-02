رياضة | رقم سلبي لبرشلونة قبل مواجهة سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم سلبي لبرشلونة قبل مواجهة سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق برشلونة المتوج بلقب الدوري الإسباني، نظيره سيلتا فيجو يوم السبت المقبل في الجولة الـ36 من بطولة الليجا.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن برشلونة لم يعرف طعم الانتصار على سيلتا في فيجو منذ أكثر من 5 سنوات عندما فاز في 5 أبريل عام 2015 بهدف نظيف سجله الفرنسي ماثيو في مباراة لم يكن البارسا يستحق الانتصار بعد مبارا رائعة من سيلتا ضد رجال المدرب لويس إنريكي.

وأضافت الصحيفة أن سيلتا فيجو فاز على برشلونة 4-1 في موسم 2015-2016 و4-3 في الموسم قبل الماضي والتعادل بهدفين حسم نتيجة مباراة الموسم الماضي بين الفريقين.

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وسجل ليونيل ميسي هدفين في 6 مباريات خاضها ضد سيلتا في ملعب الأخير، بينما ياجو أسباس، نجم سيلتا سجل 3 أهداف في 3 مباريات ضد برشلونة.

وعاد لاعبو برشلونة اليوم لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو يوم السبت بعد سحق ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بكامب نو.