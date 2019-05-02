رياضة | تشكيل أفضل الصفقات المجانية في الصيف

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يوجد عدة لاعبين في الدوريات الأوروبية الذين يستطيعون مغادرة أنديتهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بصورة مجانية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، إن 857 لاعبا يستطيعون التوقيع مع أي فريق في الصيف في صفقة انتقال حر.

ونشرت الشبكة أفضل تشكيل من اللاعبين المتاحين مجانا في الدوريات الأوروبية الذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ويلي كاباييرو من تشيلسي

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الدفاع: جيمس ميلنر من ليفربول، فيسنت كومباني من مانشستر سيتي، ديفيد لويز من تشيلسي، ناتشو مونريال من أرسنال.

الوسط: اندير هيريرا وخوان ماتا من مانشستر يونايتد،أدريان رابيو من باريس سان جيرمان، داني ويلباك من أرسنال.

الهجوم: ماريو بالوتيلي من مارسيليا، دانييل ستوريدج من ليفربول.