رياضة | إسماعيل يوسف وأمير مرتضى يؤازران الفريق في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسماعيل يوسف وأمير مرتضى يؤازران الفريق في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، القائم بأعمال أمين الصندوق بالنادي، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي على التواجد في تدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب النادي وذلك من أجل تحفيز اللاعبين والوقوف على آخر الاستعدادات بالفريق قبل السفر إلى تونس.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في ملعب سوسة بتونس.