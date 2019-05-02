رياضة | تدريبات تأهيلية لـ"بوطيب وحازم" في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لـ"بوطيب وحازم" في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس امن أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ويؤدي بوطيب تدريبات تأهيلية بجمانزيوم النادي الزمالك استعدادا للعودة للفريق الأبيض.

ويخوض حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات بالركض الخفيف حول الملعب وذلك من خلال برنامج وضعه له الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس، المدير الفني يؤديه علي هامش المران اليوم الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في ملعب سوسة بتونس.