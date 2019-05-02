رياضة | عودة يعلن تشكيل بتروجت أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة يعلن تشكيل بتروجت أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، تشكيل فريقه لمواهجة إنبي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بتروجت كلا من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد سالم صافي - أحمد عبد الرسول - حسام حسن - حمادة طلبة

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خط الوسط : أحمد العجوز - حميد ماو - محمود صلاح

خط الهجوم : أحمد عبد الرحمن "زولا" - أحمد عفيفي - شكري نجيب.

أما البدلاء :-

محمد أبو النجا - أحمد تمساح - محمد فييرا - كريس جادي - مروان النجار - إسلام صيام - محمود عماد.