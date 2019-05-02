رياضة | الحمام يحذر اللاعبين من المشاركة في الدورات الرمضانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يحذر اللاعبين من المشاركة في الدورات الرمضانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الحمام منع لاعبية المقيدين بقائمتة في دوري القسم الثاني، عدم المشاركة في الدورات رمضانية حفاظا علي سلامة اللاعبين من الإصابات.

وجاء نص البيان كالأتي: "مجلس إدارة نادى الحمام يهنأكم بحلول شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .. يعلن مجلس الإدارة جميع اللاعبين المقيدين بعدم المشاركة فى الدورات الرمضانية او المباريات الودية حرصاً على سلامة اللاعبين ومصلحة النادى ويُنذر الجميع ومن يثبت مخالفتة للتعليمات الصادرة من مجلس الادارة سيتم توقيع عقوبات مالية كبيرة".

يذكر أن نادي الحمام أنهي الموسم الماضي في المجموعة الثالثة في المركز العاشر برصيد 31 نقطة ونجح في البقاء بدوري الممتاز ب.