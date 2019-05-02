رياضة | جروس يقسم اللاعبين لمجموعات تدريبية بمشاركة الحراس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يقسم اللاعبين لمجموعات تدريبية بمشاركة الحراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وذلك علي هامش تدريبات الفريق المقامة حاليا.. وتؤدي كل مجموعة من اللاعبين التدريبات بالكرة من لمسة واحدة.

وحرص جروس خلال هذه الفقرة على ان يشارك حراس المرمى محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف في هذه التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في ملعب سوسة بتونس.