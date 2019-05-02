رياضة | تشافي يعتزل كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي يعتزل كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة السابق ولاعب السد القطري، اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

وأرسل تشافي بيانا صحفيا لصحافة الإسبانية ونشرته آس الإسبانية الذي يعلن به اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.

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وقال تشافي بيان طويل إنه قرر اعتزال كرة القدم من أجل التركيز على مستقبله كمدرب في الفترة المقبلة لأنه يريد السير على خطى الراحل يوهان كرويف.

وأضاف تشافي بيانه أنه ينوي اتباع فلسفة الراحل كرويف التي تعلمها كلاعب في أكاديمية لاماسيا خلال مشواره في التدريب والتي تركز على الاستحواذ.

وكان تشافي ساعد السد في حصد لقب الدوري القطري في الموسم الجاري