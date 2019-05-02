رياضة | إيمانويل بواتينج نجم غانا يتحدث لـ "الخليج 365 الرياضي": مصر إختيار جيد لتنظيم الكان.. وغانا قادرة علي الفوز باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمانويل بواتينج نجم غانا يتحدث لـ "الخليج 365 الرياضي": مصر إختيار جيد لتنظيم الكان.. وغانا قادرة علي الفوز باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"إيمانويل بواتينج" لاعب منتخب غانا بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي شاريتي ستارس الغاني عام 2013، ومن هناك انتقل إلى نادي ريو أفي البرتغالي، وبعدها في موسم واحد انتقل إلى موريرينسي البرتغالي، قبيل أن ينضم لصفوف ليفانتي في صفقة بلغت مليوني يورو ليتألق بالدوري الإسباني، ثم الانتقال هذا الموسم لفريق داليان يفانج الصيني بصفقة بلغت 5 مليون يورو.

بواتينج فتح قلبه لـ " الخليج 365 الرياضي" وتحدث حول إستضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية وعن فرص غانا في الفوز باللقب، إليكم الحوار التالي :

في البداية : ما رأيك في إختيار مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية؟

أعتقد أن إختيار مصر جيد لإستضافة كأس الأمم و لم يكن سيئًا اختيار مصر للتنظيم لأنها بلد لديها مرافق و ملاعب وإمكانيات جيدة لاستضافة حدث مثل الكان.

هل غانا قادرة علي التتويج باللقب هذا العام؟

أعتقد أن غانا لديها فريق جيد وجيل جيد من اللاعبين وبالطبع غانا قادرة علي الفوز باللقب ولكن ذلك لن يأتي سوي بالعمل الدؤوب والتصميم علي ذلك.

برأيك من هم المرشحين للفوز بالبطولة؟

في رأيي الشخصي انه يمكن لأي منتخب الفوز بالبطولة هذا العام لا يوجد مرشحين بأعينهم.

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ما رأيك في ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي؟

أعتقد أن محمد صلاح لاعب جيد للغاية ، إنه أحد أفضل اللاعبين الذي تمتلكهم إفريقيا الآن.

زاملت أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر في ريو أڤي، ماذا تقول عنه؟

أحمد حسن كوكا لاعب مميز للغاية وشخص لطيف جدا، دائمًا ما كان ينصحني، لقد أخذته كأخي الكبير.

من هو مثلك الأعلي ؟

أرغب دائمًا في أن أكون أنا وليس مثل أحد ولكن أتعلم المزيد من الآخرين بالطبع لأكون أفضل.

ويذكر أن إيمانويل بواتينج صاحب ال 22 عام إنضم مؤخرا لصفوف المنتخب الغاني وتحديدا تحت قيادة المدير الفني كويسي أبياه في مايو عام 2018 و لعب مباراتي كينيا و أثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

ويعد أبرز مباريات بواتينج كانت أمام برشلونة عام 2018 عندما إستطاع تسجيل ثلاثية في مرمي العملاق الإسباني في اللقاء الذي انتهي بفوز ليفانتي بخماسية مقابل أربع أهداف في مايو الماضي.