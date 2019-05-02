رياضة | أسطورة ريال مدريد يعتزل كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد يعتزل كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الحارس الأسطوري، إيكر كاسياس، حارس بورتو البرتغالي، لأزمة قلبية مفاجئة أمس في تدريبات فريقه البرتغالي ليجري عملية قسطرة في القلب.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية من مصادر داخل نادي بورتو إن كاسياس لن يستطيع لعب كرة القدم مرة أخرى بعد الأزمة القلبية التي عانى منها أمس.

وتابعت الصحيفة أن كاسياس يستطيع العيش بصورة طبيعية لكن أيامه في كرة القدم انتهت.

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وكان كاسياس جدد عقده مع بورتو حتى يونيو 2020 مع خيار عام إضافي بعدما ساعد الفريق في حصد لقب الدوري البرتغالي في الموسم الماضي والذي يلعب له منذ عام 2015.

وتوج كاسياس في مسيرته بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وكأس العالم مرة وحيدة ومرتين يورو مع المنتخب الإسباني.