انت الان تتابع تفاصيل خبر تأكيداً لانفراد "الخليج 365".. تشافي يعتزل رسمياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 06:55 مساءً - أعلن أسطورة كرة القدم الإسبانية، تشافي هيرنانديز، اعتزاله اللعب نهائياً نهاية هذا الموسم، واتجاهه إلى عالم التدريب، في تأكيد لما انفرد به "الخليج 365"، في ديسمبر 2018.

وقال تشافي، خلال مقال رأي أرسله للعديد من وسائل الإعلام من العاصمة القطرية: إن "هذا هو الموسم الأخير لي كلاعب"، مؤكداً أنه "متحمس لمعرفة ما ستسفر عنه كرة القدم بالنسبة إليّ كمدرب".

وكشف قائد برشلونة السابق عن فلسفته المتوقعة في عالم التدريب، مشيراً إلى أنها "تعكس الأسلوب الذي طورناه منذ عدة سنوات تحت تأثير يوهان كرويف، ومدرسة لا ماسيا (برشلونة)، التي تمتلك أسلوبها في لعب كرة القدم".

وشدد على أن كرة القدم عبارة عن استحواذ وأخذ زمام المبادرة، وهو ما قد يُعيد إلى الأذهان حقبة بيب غوارديولا الذهبية مع برشلونة، في الفترة ما بين عامي 2008 و2012، وحقق خلالها "الفيلسوف" ألقاباً محلية وقارية بالجملة.

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وبات تشافي على بُعد مباريات قليلة فقط من نهاية مشواره في ملاعب "الساحرة المستديرة"؛ إذ ينافس فريقه السد على لقب كأس أمير قطر، فضلاً عن مواجهتين متبقيتين لـ"الزعيم" في مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويعدّ تشافي أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وحقَّق مع برشلونة مختلف الألقاب المحلية والقارية والعالمية؛ حيث تُوّج بالدوري الإسباني (8 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (3 مرات)، وكأس السوبر الإسباني (6 مرات)، ودوري أبطال أوروبا (4 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (مرتين)، وكأس العالم للأندية (مرتين).

أما على صعيد بطولاته مع منتخب إسبانيا فقد تُوّج بكأس الأمم الأوروبية في نسختي 2008 و2012، إضافة إلى مونديال 2010 الذي أُقيم بجنوب أفريقيا.

ومنذ رحيله عن ناديه الأم برشلونة، صيف عام 2015، التحق بالسد زعيم الكرة القطرية وتُوّج معه بأربعة ألقاب؛ هي: كأس أمير قطر، وكأس قطر، وكأس السوبر، إضافة إلى لقب الدوري القطري.