انت الان تتابع تفاصيل خبر صافرة عُمانية لإدارة "ديربي" قطر في "أغلى الكؤوس" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 06:55 مساءً - أسندت إدارة التحكيم التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم مهمة إدارة "ديربي" الكرة القطرية بين ناديي العربي والريان إلى الحكم العُماني أحمد كاف.

وسيتولى طاقم التحكيم العُماني إدارة الديربي الجماهيري، المقرر إقامته مساء الجمعة، على استاد "حمد الكبير"، في قمة لقاءات دور الثمانية من بطولة كأس أمير قطر.

ويتطلع العربي والريان إلى الفوز في مواجهتهما المرتقبة من أجل بلوغ "المربع الذهبي" كمحطة أولى، ومن ثم التفكير بالتأهل إلى المباراة الختامية لإنقاذ الموسم بلقب كبير.

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وتحظى كأس الأمير بأهمية كبيرة لدى مختلف الأندية القطرية، وتطمح بقوة للظفر بلقبها لكونها "أغلى الكؤوس"، وتعتبر أفضل ختام للموسم الكروي.

وما يزيد من أهمية النسخة الحالية ويعطيها رونقاً إضافياً إقامة نهائي البطولة على استاد الوكرة المونديالي، في الـ16 من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن نادي السد يُعد أكثر الأندية فوزاً بالكأس الغالية برصيد 16 لقباً، مقابل 8 ألقاب للعربي، و7 ألقاب للغرافة، و6 ألقاب للريان، و4 ألقاب للأهلي، ولقبين للدحيل و"نادي قطر"، ولقب وحيد لـ"أم صلال".