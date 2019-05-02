شكرا لقرائتكم خبر عن الصبان: من يدفع مهر رئاسة الأهلي أحق بها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أعلن عبدالله الصبان عن رغبته القوية في المنافسة على كرسي رئاسة النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، الذي أكد من خلاله أن الدخول في المنافسة على رئاسة النادي الأهلي حق مشروع للجميع، وأن من يستطيع دفع مهر الرئاسة فهو أحق بها.

وأكد الصبان لـ«الخليج 365» أنه أقدم على هذه الخطوة بعد أخذ الموافقة من فريق عمله ومجلس إدارته، ودراسة كل متطلبات كرسي الرئاسة من مهر للكرسي واستراتيجيات وتخطيط، موضحاً أن ملفه سيضم عدداً من رجال الأعمال الكبار الذين سيخدمون الأهلي من خلال مجلس إدارته.

وعن المنافسة، ذكر أنه سيكون أول المهنئين لأي شخص سيدخل المنافسة، وفي حال كسب أي منافس سيضع ملفه كاملاً تحت تصرفه.

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وقال الصبان في تغريداته: «‏فيما يخص الهجوم البشع على أي شخصيه تريد الترشح لرئاسة الأهلي واتهامها بشق الصف وأنها مدعومة من أشخاص ضد أشخاص، فهذا كلام مردود على من يتحدث به، وفي حال فتح الجمعية العمومية من صالح الأهلي أن يتقدم كل مرشح بملفه ويكون واضح وضوح الشمس».

وأضاف: «من يثق في نفسه وملفه لا يقلق من وجود منافسين له على كرسي الرئاسة، ومن يُقدِّم مهر الرئاسة فهو أحق بها، ‏دون الاستنقاص وإطلاق الإشاعات التي لا تُسمن ولا تغني من جوع، من يملك المال ويلتزم به التزاماً تاماً في ملفه ولا يتنصل منه هو الأحق والأجدر، وأما زمن البعبع والمطنوخ والقادح والوعود الزائفة فقد انتهى بلا رجعة، ملفك ودعمك المالي الواضح هو الفيصل».

واختتم تغريداته قائلاً: «في حال قررت هيئة الرياضة فتح باب الانتخابات لرئاسة الأندية من خلال الجمعيات العمومية سأتقدم بملف مكتمل مالياً وإدارياً، وسيكون في صالح الأهلي وجماهيره، وفي حال وجود ملف أقوى وأفضل مما قدمت سأكون أول الداعمين له بكل قوة وأُسخِّر كل جهدي له».