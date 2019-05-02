شكرا لقرائتكم صاروخ معلول يعيد الأهلي لصدارة الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعة في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 15:32

أنقذ الجناح الأيسر التونسي علي معلول ناديه الأهلي من الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم بتسجيله هدف ثمين في الدقيقة الأخيرة إثر تسديدة صاروخية في شباك طلائع الجيش لتنتهي المواجهة العصيبة في المرحلة الـ31 من المسابقة (2-1) للفريق "الأحمر". وكان معلول أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 65. وعاد الأهلي لصدراة الدوري المصري برصيد 46 نقطة متساويا مع بيراميدز الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.



على صعيد متصل، يستعيد الأهلي في مباراته المرتقبة مع فريق النجوم الأحد المقبل، المدافع رامى ربيعة بعد تعافيه من الإصابة، فيما يفقد المدافع ياسر إبراهيم للإيقاف، ويرى مدير الكرة في القلعة الحمراء سيد عبد الحفيظ أن مباراة النجوم هي الأهم في مشوار فريقه بالدوري المحلي هذا العام، إذ أن الفوز بها يقرب الفريق من الحفاظ على لقبه، منتقداً الهجوم على عدد من لاعبيه لافتقادهم روح الإصرار، مشدداً على أن روح "القميص الأحمر" مازالت موجودة وتحفز من يرتدى القميص للقتال في أرضية الميدان لتحقيق الفوز بدليل تخطي عقبات عدة في الدقائق الأخيرة.

من جهته، سجل مهاجم نادي المقاولون العرب أحمد علي هدفا لفريقه في شباك الداخلية بعد 12 ثانية فقط من مواجهة الفريقين في الجولة الـ31 في الدوري المصري، ليصبح أسرع هدف في المسابقة هذا العام.