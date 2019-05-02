شكرا لقرائتكم الخطأ ممنوع على ليفربول في الأمتار الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 15:31

لندن - أ ف ب - يسعى ليفربول لملمة جراحه الأوروبية بعد خسارته القاسية أمام برشلونة صفر-3 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، عندما يحل ضيفا على نيوكاسل في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت، وتنطلق المرحلة الجمعة بلقاء ايفرتون مع بيرنلي.



ويواجه ليفربول خطر الخروج خالي الوفاض في موسم قدم فيه عروضاً رائعة وجمع رقماً قياسياً من النقاط في الدوري المحلي حتى الآن، لكنه واجه فريقاً قوياً جداً هو مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما انه يحتاج إلى معجزة لقلب تخلفه قارياً أمام برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بثلاثية نظيفة عندما يستضيفه على ملعب أنفيلد الثلثاء المقبل.

وقدم ليفربول أداءً جيداً في مواجهة برشلونة، لكنه دفع ثمن الفرص التي أضاعها لاعبوه، وتحديداً السنغالي ساديو ماني وجيمس ميلنر، والمصري محمد صلاح، ولن تكون المباراة ضد نيوكاسل سهلة لا سيما من الناحية البدنية بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة مضنية ضد برشلونة، كما أن أصحاب الأرض بقيادة مدرب ليفربول السابق الاسباني رافايل بينيتز يقدمون عروضاً جيدة في الآونة الأخيرة حيث فازوا ست مرات في آخر سبع مباريات خاضوها على أرضهم.

ولا مجال لليفربول للتفريط في أي نقطة، لأن ذلك يعني إمكانية تتويج مانشستر سيتي باللقب نظرياً عندما يستضيف ليستر سيتي في حال فوزه بالمباراة، لا سيما ان فارق الأهداف يميل لصالح السيتيزنز، ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 92 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الساعي إلى إحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990.