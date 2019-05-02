شكرا لقرائتكم زاباليتا يبقى في وست هام حتى 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 15:30
انكلترا - رويترز - قال وست هام يونايتد إن مدافعه الأرجنتيني بابلو زاباليتا وافق على التمديد لعام إضافي، ليبقى في صفوف النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2020.
وشارك زاباليتا (34 عاماً) في 65 مباراة مع وست هام منذ انضمامه له قادماً من مانشستر سيتي في تموز (يوليو) 2017، منها 26 مباراة حتى الآن هذا الموسم.
ولعب الظهير الأيمن دوراً محورياً في تشكيلة المدرب مانويل بليجريني، وارتدى شارة القيادة أربع مرات هذا الموسم، وقال اللاعب الأرجنتيني في بيان للنادي: "قضيت وقتاً ممتعاً في وست هام الذي عاملني باحترام كبير. وشعرت بحماس كبير في تلك الفترة، ومازلت أستمتع بوجودي في النادي، وهذا ما جعلني أقرر البقاء لعام إضافي".
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