شكرا لقرائتكم نقل الحارس كاسياس إلى المستشفى بعد أزمة قلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 15:35

مدريد - رويترز - قال نادي بورتو في بيان إن إيكر كاسياس (37 عاماً) قائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم في 2010، تعرض لأزمة قلبية خلال تدريبات الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى البرتغالي لكرة القدم أمس (الأربعاء)، نقل إثرها إلى مستشفى، لكنه ابتعد عن الخطر.



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وأضاف البيان على موقع بورتو على الإنترنت "تعرض إيكر كاسياس لأزمة قلبية حادة خلال تدريبات الفريق، وتوقف المران على الفور، من أجل تقديم المساعدة الطبية للحارس الموجود حالياً في مستشفى بورتو. حال كاسياس جيدة ومستقرة، وتم علاج مشكلة القلب".

وقال النادي على حسابه على "تويتر": "سنبقى معاً دائماً. تماسك يا إيكر". وخاض كاسياس 167 مباراة مع منتخب بلاده، ونال شهرة، لأنه كان قائد إسبانيا في فوزها الأول والوحيد بكأس العالم في 2010، وكذلك في التتويج بلقب بطولتي أوروبا في 2008 و2012.

وبسبب إنجازاته مع منتخب بلاده؛ اشتهر الحارس باسم "القديس إيكر"، وأصبح واحداً من أكثر الشخصيات المعروفة في بلاده. وكاسياس متزوج من سارة كاربونيرو المراسلة التلفزيونية، ولديه طفلان.

وُلد كاسياس في موستوليس في مدريد، ونشأ في أكاديمية ريال مدريد، وقضى معظم حياته الكروية في صفوف النادي، حتى انضم لصفوف بورتو في تموز (يوليو) 2015، وكاسياس ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات مع ريال مدريد على مر العصور، إذ لعب 725 مباراة بين عامي 1999 و2015، وتوج بلقب الدوري الإسباني خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، مع العملاق الإسباني.