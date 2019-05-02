شكرا لقرائتكم حازم إمام يكتفى بالجرى حول المعلب على هامش المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض نادى الزمالك مرانه اليوم بقيادة السويسرى كريستيان جروس الذى أعد برنامجا تأهيليا للاعبين لرفع زيادة اللياقة البدنية ولتنشيط العضلات استعدادا لمباراة الإياب فى النهائى بالكونفدرالية، أمام النجم الساحلى يوم الأحد القادم بتونس والتى ستقام على ملعب سوسة.

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بينما جاء على هامش المران تجهيز حازم إمام بالتدريبات الخفيفه والجرى حول الملعب للتعافى من الإصابة التى لاحقت به فى المباريات السابقة

وسيغادر الزمالك القاهرة اليوم والتوجه إلى تونس بعد المران الحالى وفازالزمالك فى الذهاب بهدف نظيف.