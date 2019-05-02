شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلى لمؤمن زكريا على هامش مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران فريق الأهلى اليوم، الخميس، خضوع مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق، لبرنامج تأهيلى خاص. وأدى اللاعب البرنامج التأهيلى الخاص تحت إشراف، مخطط الأحمال بالفريق الأحمر، حسين عبد الدايم. Advertisements ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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