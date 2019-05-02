شكرا لقرائتكم معركة المقعد المؤهل لـ"أبطال أوروبا" تحتدم في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم وجود الكثير على المحك في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والهروب من الهبوط، سيكون الضوء مسلطا في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على مباراتي لاتسيو مع ضيفه أتالانتا ومباراة ديربي مدينة تورينو التي تجمع بين يوفنتوس وتورينو.

ويعيش أتالانتا فترة جيدة حاليا بعد فوزه على أودينيزي 2 - صفر، في الجولة الماضية، وهو الانتصار السادس للفريق في آخر تسع مباريات لم يخسر فيها الفريق، وهو ما جعله يقفز للمركز السادس قبل مواجهة فريق يوم الأحد المقبل، يبتعد عنه بفارق أربع نقاط. ما يزيد التوتر في هذه المباراة أنهما سيلتقيان مرة أخرى بعد عشرة أيام في نهائي كأس إيطاليا.

ويحتل أتالانتا حاليا المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطة أمام روما، وثلاث نقاط أمام ميلان وتورينو، صاحبي المركز السادس.

وتغلب تورينو على ميلان 2 - صفر في الجولة، وهو ما جعل تورينو يتفوق على ميلان في جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة، وهو ما دفع جينارو غاتوسو، مدرب ميلان، أن يدرب الفريق بعد اللقاء مباشرة حتى ميعاد مباراته امام بولونيا يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد أن تلقى الفريق رابع هزيمة له في آخر سبع مباريات.

وقبل جولتين، كان يوفنتوس حسم لقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، ولكنه لن يمانع في الفوز على تورينو.

وقال فيديريكو بيرنارديسكي جناح فريق يوفنتوس: دائما ما يكون مهما الديربي ونريد الفوز به. لست متفاجئا أن أرى تورينو في مركز متقدم، دائما ما يمتلكون إمكانيات عظيمة، سيكون من الجيد أن يكون هناك ناديان من مدينة تورينو في أوروبا. سيكون هذا دعما كبيرا للمدينة.

واستعدادا للقاء الذي سيقام في ملعب "أليانز"، دعا أرماندو إيزو مدافع تورينو أن يتخذ فريقه نهجا جريئا.

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وقال إيزو: من الرائع دائما أن تلعب مباريات ديربي. والأروع أن تلعبها من مركز متقدم. يوفنتوس فاز باللقب، إنه فريق بطولات، ولكن يجب علينا أن نواجههم بدون خوف. إذا أردنا استهداف الأهداف الكبرى يجب أن نخرج الخوف من رؤوسنا.

وتفتتح مباراة الديربي مباريات الجولة الخامسة والثلاثين، غدا الجمعة، حيث تم إعادة جدولتها بدلا من يوم السبت، بعدما طلب نادي تورينو عدم اللعب في الذكرى الـ70 لكارثة سوبرجا الجوية.

وكانت طائرة تحمل فريق تورينو، أكبر فريق في الأربعينيات، اصطدمت بكنيسة باسيلكا في سوبرجا، وهي كنيسة موجودة على تل بالقرب من تورينو، مما أدى إلى وفاة كل الفريق، وذلك أثناء عودتهم من مباراة في البرتغال، حيث كانوا يواجهون بنفيكا، وذلك يوم 4أيار/مايو 1949.

وفي الوقت الذي ستكون فيه جماهير تورينو تنعى أبطالها، ستشهد مباريات يوم السبت مواجهة قوية تجمع بين إنتر ميلان، صاحب المركز الثالث، وأودينيزي، فيما يلتقي كييفو مع سبال.

ويلعب نابولي، صاحب المركز الثاني، مع ضيفه كالياري يوم الأحد، والذي سيشهد محاولات للعديد من الأندية للهروب من منطقة الهبوط. ويلعب فيورنتينا مع إمبولي، صاحب المركز الثالث من القاع والذي يبتعد عن أودينيزي بفارق أربع نقاط، في ديربي توسكاني.

ويلتقي جنوى مع روما، صاحب المركز الخامس، فيما يلعب فروسينوني، صاحب المركز الثاني من القاع، وسيكون لديه فرص ضئيلة للبقاء في الدوري عندما يحل ضيفا على ساسولو.

ويستضيف سامبدوريا فريق بارما، الذي يحتل المركز الخامس عشر وبفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.