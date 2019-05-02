انت الان تتابع بيراميدز يسعى لخطف مهاجم المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

المقاولون العرب

دخل نادي بيراميدز، برئاسة حسام البدري، والمملوك للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، في مفاوضات مع أحمد علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الحالي، والزمالك السابق وهداف مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشهر يونيو خاصة مع اقتراب انتهاء عقده مع ذئاب الجبل بنهاية الموسم الجاري.

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وترددت أنباء عن أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، ومجلس إدارة المقاولون لن يسمحا برحيل أحمد علي عن صفوف فريق ذئاب الجبل إلا في حالة وجود مقابل مادي يتناسب مع إمكانيات اللاعب وهو مبلغ مالي 40 مليون جنيه للتفريط في خدمات اللاعب لصالح نادي بيراميدز. ونجح أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب، في إحراز