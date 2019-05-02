بيراميدز يسعى لخطف مهاجم المقاولون العرب

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
المقاولون العرب
دخل نادي بيراميدز، برئاسة حسام البدري، والمملوك للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، في مفاوضات مع أحمد علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الحالي، والزمالك السابق وهداف مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشهر يونيو خاصة مع اقتراب انتهاء عقده مع ذئاب الجبل بنهاية الموسم الجاري.
وترددت أنباء عن أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، ومجلس إدارة المقاولون لن يسمحا برحيل أحمد علي عن صفوف فريق ذئاب الجبل إلا في حالة وجود مقابل مادي يتناسب مع إمكانيات اللاعب وهو مبلغ مالي 40 مليون جنيه للتفريط في خدمات اللاعب لصالح نادي بيراميدز. ونجح أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب، في إحراز
وترددت أنباء عن أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، ومجلس إدارة المقاولون لن يسمحا برحيل أحمد علي عن صفوف فريق ذئاب الجبل إلا في حالة وجود مقابل مادي يتناسب مع إمكانيات اللاعب وهو مبلغ مالي 40 مليون جنيه للتفريط في خدمات اللاعب لصالح نادي بيراميدز.
ونجح أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب، في إحراز هدفين فى مباراة فريقه التى أقيمت مع نظيره الداخلية، أمس الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليواصل احتلاله صدارة هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا، وبفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني خالد قمر لاعب الاتحاد السكندرى الذى يملك 14 هدفًا سجلها على مدار المسابقة المحلية.
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