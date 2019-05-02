كيف أسهم صلاح في مخالفة تعليمات كلوب؟ معلق يجيب

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
محمد صلاح
كشف ستيف مكمانمان، نجم ليفربول السابق والمعلق الرياضي بقناة BTSport عن أن الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم الريدز، طالب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريقه، بمخالفة تعليمات يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأحمر، خلال مباراته أمام برشلونة الإسباني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ أوضح مكمانمان الذي قام بالتعليق على مباراة أمس بين الفريقين، أن المدير الفني الألماني يورجن كلوب طالب الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس الريدز، بالتقدم إلى منطقة جزاء الفريق الكتالوني في أثناء لعب ركلة ركنية لليفربول في الثواني الأخيرة.
وجاء طلب كلوب من أجل تسجيل هدف في شباك تير شتيجن حارس البارسا ليرد الحارس بـ«لا»، قبل أن ينصاع، ويتجه ناحية مرمى الخصم. وفي أثناء تعليق مكمانمان على مباراة أمس، وصف الموقف قائلا: «الآن هو ذاهب، لقد قيل له لا مجددًا، هذه المرة صلاح قال له لا». وحقق فريق برشلونة الإسبانى بقيادة
وجاء طلب كلوب من أجل تسجيل هدف في شباك تير شتيجن حارس البارسا ليرد الحارس بـ«لا»، قبل أن ينصاع، ويتجه ناحية مرمى الخصم.
وفي أثناء تعليق مكمانمان على مباراة أمس، وصف الموقف قائلا: «الآن هو ذاهب، لقد قيل له لا مجددًا، هذه المرة صلاح قال له لا».
وحقق فريق برشلونة الإسبانى بقيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي، الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزى بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها كل من ميسي وسواريز، ليضع برشلونة قدمًا في النهائي، بعد الفوز الكبير الذي حققه على الريدز في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم «2018- 2019»، والتى أقيمت على استاد كامب نو، ويلتقي الريدز مع برشلونة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد، فى إياب نصف نهائى البطولة الأوروبية.
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